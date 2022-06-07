محافظ أسيوط يطالب بتكثيف لجان حصر زراعات القمح وفقا لكارت الفلاح

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لتوريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين، فضلًا عن مناقشة عمل لجان حصر زراعات القمح والتوريد وفقًا للحيازات الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين، فضلًا عن مناقشة سبل تحفيز الموردين من خلال تفعيل قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 76 لسنة 2022 والصادر في 29 مايو 2022م.

ونص على أن يصرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردبًا من القمح المحلي عن كل فدان طبقًا للقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه عشرة كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 إردبًا من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له عشرون كيلو جرامًا من النخالة الخشنة عن كل إردب من الكمية المسلمة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ورؤساء مراكز أبنوب والقوصية والغنايم وديروط ومنفلوط والبداري.

وأعلن المحافظ، عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلي بالمحافظة ليصل إلى 156 ألفًا و397 طن قمح حتى اليوم بعدد 30 شونة وصومعة ومركز تجميع، لافتًا إلى تكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين من خلال حصولهم على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 إردبًا يتم توريدها.

وشدد على ضرورة الإعلان بواسطة بنرات موضح فيها تفاصيل القرار على جميع المطاحن والصوامع والشون وجميع الإدارات التموينية لتوعية المزارعين والموردين بقرار وزير التموين الخاص بصرف حصة النخالة الخشنة وتشجيعهم وتحفيزهم على توريد محصول القمح المحلي للشون والصوامع والمطاحن.

وأضاف المحافظ أن قرار وزير التموين نص على أنه تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلوجرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 ديسمبر 2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.

كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد محصول القمح بناءً عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي التموين ورؤساء المراكز بتكثيف الجهود وتكثيف عمل لجان الحصر للحيازات الزراعية ومعدلات التوريد طبقًا لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين الرافضين للتوريد ووقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم.

وأشار إلى إنه يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات من القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه (اثني عشر إردبًا للفدان) مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيهًا للإردب.

كما وجه المحافظ مسئولي التموين والزراعة ورؤساء المراكز بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحثهم المزارعين على توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية؛ معلنًا حضوره جميع اللقاءات والاجتماعات لتوعية المواطنين وتقديم كل سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام والمقرر 403 آلاف طن قمح- حسب تقديرات وزارة الزراعة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته جميع المزارعين والموردين والتجار سرعة توريد محصول القمح المحلي، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".