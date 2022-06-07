مسؤول إسرائيلي: لدى إيران يورانيوم مخصب يكفي لتصنيع 3 قنابل

نقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي القول إن إيران لديها بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لتصنيع ثلاث قنابل نووية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي عن البرنامج النووي الإيراني أن إيران كانت تمتلك، حتى منتصف مايو، مخزونا من اليورانيوم المخصب يقدّر بـ3ر3809 كيلوجرام.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصوت على قرار يدعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها، لكنه لن ينتقد النظام الإيراني.

وأعرب عن أمله في أن يدرس مجلس الأمن الدولي، بعد تصويت الوكالة الدولية، فرض عقوبات على إيران.