أعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورجر في العاصمة الباكستانية اسلام اباد اليوم الثلاثاء أن وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك تعتزم العودة إلى برلين غدا الأربعاء بعدما أظهرت نتيجة اختبار سريع إصابتها بعدوى فيروس كورونا.

وقال بورجر إن الوزيرة تقيم حاليا في غرفتها في الفندق مشيرا إلى أن من المزمع أن تعود مع الوفد المرافق لها إلى ألمانيا في نفس الطائرة التي قدمت على متنها.

وأوضح بورجر أنه نظرا لطبيعة الطائرة وهي ايرباص ايه 319 من هيئة تسيير الطائرات الحكومية التابعة لسلاح الجو الألماني، فإن هناك إمكانية للوزيرة أن تقضي الرحلة بالكامل في العزل " وهذا ما سيحدث".

وذكر بورجر أن من المزمع أن تقلع الطائرة من باكستان في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وقال إنه سيتم استخدام تصاريح التحليق التي كانت ممنوحة بالأساس في ذلك اليوم لتوجه طائرة الوزيرة إلى العاصمة اليونانية أثينا، كما ستتوقف الطائرة في أبو ظبي - كما كان مقررا- للتزود بالوقود وتابع أن بيربوك ستكون في برلين قرابة العاشرة مساء.

وكانت بيربوك تخطط لزيارة باكستان حتى غد، ثم مواصلة جولتها الخارجية إلى اليونان وتركيا.

وكان بورجر صرح بأن بيربوك لاحظت خلال تناول وجبة الغداء أنها لم تعد تتذوق أي شيء، ثم أجرت اختبارا سريعا للكشف عن كورونا، وكانت نتيجته إيجابية، لكنه قال إنه لم يتم بعد إجراء اختبار "بي سي آر".

وذكر المتحدث أنه كانت هناك حالة إصابة بالفيروس في عائلة الوزيرة يوم السبت الماضي، لكنها لم تكن على اختلاط بها كثيرا وكانت تختبر نفسها باستمرار منذ ذلك الحين، مضيفا أن نتيجة اختبار سريع أجرته صباح اليوم كان سلبيا، وقال: "كل المواعيد الأخرى ألغيت الآن".

وذكر المتحدث أنه سيعلن عن الإجراءات الإضافية لرحلة العودة خلال الساعات القادمة.

وفي مستهل زيارتها لباكستان، التقت بيربوك نظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري صباح اليوم.