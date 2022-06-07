 الجيش اللبناني يوقف 64 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يوقف 64 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:32 ص

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر وتوقيف 64 شخصًا من الجنسيات اللبنانية والسوريّة والفلسطينية اليوم الثلاثاء.

وقالت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن وحدة من الجيش أوقفت اليوم على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد- الشمال، 64 شخصًا من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية، ومن بينهم امرأة حامل مصابة بنزيف تم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

ووفق البيان، جرى تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وكانت القوى الأمنية اللبنانية ، التي تتابع عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان، أوقفت مؤخرا عشرات الأشخاص من جنسيات لبنانية وغير لبنانية في إطار مكافحة هذه الظاهرة.


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