إنشاء وتطوير 28 مدرسة بتكلفة 282 مليون بمطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه جارِ تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 28 مشروعاً مدرسيا على أرض محافظة مطروح، بإجمالي 382 فصلاً، بتكلفة بلغت 282 مليون جنيه، ضمن مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مع إدراج 6 مدارس نوعية جديدة بخطة العام الجاري.

يأتي ذلك في إطار التوسع في إنشاء مدارس تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للارتقاء بمنظومة التعليم بمطروح، وتخفيف الكثافة بالفصول، مع إدخال نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة، في إطار الجهود التي تبذلها محافظة مطروح؛ من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وفي إطار الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح محافظ مطروح، أن الخطة تشمل مدرستين بمنطقة الريفية بمرسى مطروح وهما أجيال المستقبل "من حضانة إلى ثانوي" بها 28 فصلاً تعليمياً، ومدرسة سما العلم تعليم أساسي بنات بها 22 فصلاً، مع وجود توسع مستقبلي، والمدرسة الدولية والجاري الموافقة على تخصيص موقعها من وزارة التنمية المحلية، وذلك بشارع علي حميدة بمسطح 8000 متر مربع، والمدرسة اليابانية بمنطقة علم الروم بمسطح 8000 متر مربع، والمدرسة اليابانية بمدينة العلمين الجديدة بمسطح 5690 مترا مربعا، بالإضافة إلى إنشاء المدرسة الرياضية "إعدادي - ثانوي" بمنطقة الجراولة بمدينة مرسى مطروح.

وأكد المهندس طارق أحمد عبدالله مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، أنه جارِ العمل بـ28 مشروعاً بمختلف مدن ومراكز المحافظة، منها 8 مشروعات بمركز مرسى مطروح، هي أعمال توسعة مدرستي طارق بن زياد الابتدائية، ومدرسة عقيد شرطة أحمد جاد جميل، وإنشاء كل من مدرسة الحلازين تعليم أساسي، ومدرسة سما العلم بنات، وأعمال إحلال كلي لمدرستي علم الروم تعليم أساسي، ومدرسة رأس الحكمة القديمة الابتدائية، وإحلال جزئي وصيانة لمدرسة طه ساطور الثانوية بنات.

كذلك 5 مشروعات بمركز ومدينة النجيلة، وهي إنشاء مدرسة النجيلة الفنية الصناعية، وتوسعة مدرسة النجيلة الابتدائية الجديدة القبلية، وأعمال إحلال جزئي وصيانة لمدرسة أولاد عميرة تعليم أساسي، وأعمال إحلال كلي بمدرستي النجيلة الإعدادية بنات، ومدرسة النجيلة إعدادي وثانوي، بالإضافة إلى 8 مشروعات بمركز ومدينة الحمام، منها أعمال توسعة لـ6 مدارس "مدرسة كرم سبيتة، مدرسة أولاد مسعود تعليم اساسي، مدرسة قرية 23 تعليم أساسي، مدرسة أسامة بن زيد تعليم أساسي بنين، مدرسة عثمان بن عفان الصناعية المشتركة، مدرسة معاذ بن جبل بنات"، بجانب إحلال كلي لمدرسة الفاروق عمر الابتدائية وجزئي لمدرسة الحمام الثانوية بنات.

كما يجرى بمركز براني تنفيذ 3 مشروعات، منها إنشاء جديد مدرسة الشيخ بنين، وتوسعة لكلً من مدرسة سيدي براني الإعدادية الثانوية، ومدرسة إسرافيل الجالي تعليم أساسي، ويجرى بمركز الضبعة أعمال إحلال كلي لمدرسة السلوقة تعليم أساسي، وتوسعة مدرسة جلال الإعدادية، كما يجرى بمركز السلوم إنشاء مدرسة أولاد سالم تعليم أساسي، وبمركز العلمين جاري إنشاء مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة.