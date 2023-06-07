الرئيس السيسي: توافق مصري أنجولي إزاء جهود تحقيق الاستقرار بإفريقيا



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مباحثاته مع نظيره الأنجولي جواو لورنسو، تناولت ملفات التعاون القاري ودولي، بجانب مجالات التعاون المشترك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأنجولي جواو لورنسو، في لواندا، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري تحقيق الأمن والاستقرار في دول ليبيا والسودان والصومال والكونغو، مؤكدا التوافق على أهمية بذل أكبر قدر ممكن من الجهود لتحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أنّ المباحثات تناولت الأوضاع في السودان، وضرورة وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات لإنهاء الصراع.

وفي وقت سابق من اليوم، أجريت في العاصمة الأنجولية لواندا،مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُجري جولة إفريقية في الوقت الراهن.