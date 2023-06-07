جمعية اللاعبين المحترفين تحذر من اللعب في مصر

حذرت جمعية اللاعبين المحترفين « FIFPRO» اللاعبين من اللعب في مصر بسبب وجود انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق.

وكانت جمعية اللاعبين المحترفين قد أعلنت دعمها في وقت سابق لعبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز في قضيته مع النادي الأهلي

وقالت جمعية اللاعبين المحترفين خلال البيان التي أصدرته اليوم الأربعاء عبر موقعها الرسمي إنه في الآونة الأخيرة شهدت FIFPRO ارتفاعا في النزاعات العمالية في مصر فيما يتعلق بكل من عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز

وأضافت الجمعية في بيانها:" ذلك يحذر FIFPRO اللاعبين أن الانتقال إلى مصر لديه فرصة كبيرة في أن يؤدي إلى إجراءات قانونية. إذا كان اللاعب سيوقع مع نادٍ في مصر ، فإن FIFPRO تنصح بشدة تطبيق عدة إجراءات".

وأوضحت الجمعية خلال بياناها التحذيرات في حال توقيع اللاعب لأي ناد في مصر والتي جاءت في عدة نقاط وهي:

- لا تسلم جواز سفرك لمسئول النادي وإذا أخبرك النادي أنه بحاجة إلى جواز سفرك للحصول على تصريح إقامة أو عمل فقم بدلاً من ذلك بتزويده بصورة من جواز سفرك أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات وتعاملت FIFPRO مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على اتفاقية الإنهاء.

- لا توقع عقدًا فارغًا، بغض النظر عما يخبرك به النادي فشهدت FIFPRO العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدًا واحدًا يحتوي على جميع التفاصيل وبعد ذلك، يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي واعدًا بأن يتم ملؤها لاحقًا بنفس الطريقة وإيداعها في الاتحاد المصري، وليس من غير المألوف أن يتم ملء هذه العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة ومدة مختلفة.

- احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد ولا تسقط في فخ النادي حيث يجب أن تتم الموافقة على جميع النسخ من قبل الاتحاد المصري واحتفظ دائمًا بنسخة واحدة تحتوي على توقيعاتك وتوقيعات النادي.

- قبل توقيع العقد، تأكد من إصلاح العملة الصحيحة حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة. تمتلك مصر عقدًا قياسيًا للاعبين يتم بموجبه تحديد المبالغ مسبقًا بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، وإذا تركت العملة مفتوحة عند توقيع العقد، يمكن للنادي الاستفادة من ذلك، وبالمثل يحتوي العقد القياسي على صفحة فارغة واحدة يمكن للاعب والنادي الاتفاق على بنود إضافية في خط اليد.

- التأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل توقيع العقد؛ في حالة وجود أي مساحات فارغة متبقية، يجب شطب المساحات الفارغة المذكورة حتى لا يتمكن النادي من إضافة بنود بعد توقيع العقد، وكن حذرًا للغاية عند التعامل مع الوكلاء والنادي، إذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في سياق مناقشات الانتقال مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون بدلاً من ذلك الحفاظ علي علاقتهم بالنادي وفي حالة وجود نزاع ، تواصل على الفور مع اتحادك المحلي أو FIFPRO أو محامٍ مستقل.

- تأكد من أنه يمكنك طلب الإنصاف قبل المجلس الانضباطي بالفيفا، ولا تلتزم هيئات اتخاذ القرار الرياضي في مصر بالمتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية، ولا تضمن عدالة الإجراءات.

- كن على علم بأنه لا تمتلك جميع الأندية في مصر حساب FIFA TMS الخاص بها، وبالتالي يمكن لأي نادٍ طلب شهادة الانتقال الدولية عبر نادٍ آخر. إذا طُلب منك المشاركة في مثل هذه العملية – التي تتطلب عادةً توقيع عقد إضافي – فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث.