نائب وزير السياحة: زيادة الغرف الفندقية لتكون لائقة بالسائح

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أنه تم تحقيق أعلي معدل في حركة السياحة الوافدة في مصر في أبريل الماضي، وذلك لم يحدث على مدار الفترات الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء DMC” ، عبر قناة "DMC”، أن الوزارة تستهدف في الوصول إلى 15 مليون سائح حتى نهاية العام، وذلك وفقًا لوجود أكبر عدد من الغرف السياحية الفندقية لاستقبال السائحين.

وأشا. إلى مصر تستحق الوصول إلى 30 مليون بما تملكه من مقومات سياحية وآثرية التي تؤهلها للوصول إلى عدد أكبر من السائحين.

وتابعت: "نحتاج إلى زيادة عدد الغرف السياحية اللائقة للسائحين في الأماكن السياحية"، موضحة أن الوزارة تضع بعض القواعد والقانونين لتسهيل الاجراءت على المستثمرين بإقامة منشآت سياحية.

وطالبت القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، بالاستثمار في السياحية، نظرًا أنها صناعة رائدة.

وأشارت إلى أن مصر تضع السياحة كخطة رائدة واستيراتيجة، للنمو،موضحة أن السبب وراء النمو السياحي في مصر هو تسهيل إجراءات التأشيرة السياحية، حيث أصبحت أن التأشيرة متاحة في المطارات وإلكترونيًا.