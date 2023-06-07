جماهير سيما تطالب بعودة لويس ميكيسوني

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اقترب الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب النادي الأهلي من العودة مرة أخرى إلى صفوف ناديه السابق سيمبا التنزاني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة « mwananchi» التنزانية إن هناك عدد كبير من مشجعي نادي سيمبا يهتفون باسم لويس ميكيسوني ويطالبون بإعادته مرة أخرى إلى صفوف الفريق، بعد أن أصبح اللاعب خارج حسابات النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.

وأضافت الصحيفة أن روبرتو أوليفيرا، مدرب سيمبا طالب إدارة النادي باستعادة ميكيسوني من الأهلي، ولكن تبدو الصفقة صعبة على إدارة الفريق التنزاني لأسباب مالية.

وانضم ميكيسوني صاحب الـ27 عاما إلى صفوف الأهلي قادما من سيمبا خلال الانتقالات الصيفية عام 2021 بعقد يمتد حتى 2025.

وخرج اللاعب إلى صفوف أبها السعودي على سبيل الإعارة موسم 2022/2023 وتم عودته مرة أخرى إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته والبحث عن ناد جديد.

جدير بالذكر أن تقارير تنزانية أشارت في وقت سابق عن وجود رغبة من قبل نادي سيمبا للحصول على خدمات ميكيسوني على سبيل الإعارة من الأهلي، لكن الصفقة لم تتم بسبب عرض النادي راتبا ضعيفا مقارنه بما يتقاضاه اللاعب حاليا.