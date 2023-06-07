وزير الصحة يبدي استعداد مصر لإنشاء مصنع «مصري – روسي» متخصص في الأجهزة الطبية

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار استعداد وحرص الدولة المصرية لبدء التعاون في إنشاء مصنع (مصري – روسي) متخصص في الصناعات الطبية، ويضم أفضل الخبراء والمتخصصين بهذا المجال من البلدين، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون بمثابة خطوة حقيقية لجذب الاستثمارات الصحية بمصر، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الأربعاء، لوفد روسي يترأسه يفجيني دريدز نائب مدير قسم العلاقات الخارجية والدولية بحكومة موسكو، وأليكسي تيفانيان الممثل التجاري للاتحاد الروسي بمصر، وعدد من ممثلي شركات الصناعات الطبية بروسيا، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي بنسخته الثانية.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز سبل التعاون بمجالات تطوير نظم الرعاية الصحية، فضلًا عن تبادل الخبرات والرؤى المشتركة بملف الصناعات الطبية والدوائية، حيث يتمتع البلدان بتاريخٍ طويلٍ مثمر من العلاقات الثنائية الوطيدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول بحث التعاون بمجال توطين الصناعات الدوائية واللقاحات والأمصال، بالإضافة إلى وضع خطة للتنسيق والتشارك بين الجانبين بملف تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، ونقل هذه التكنولوجية المتطورة التي يتمتع بها الجانب الروسي إلى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير وجه، خلال الاجتماع، بسرعة تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم المعنيين من الجانبين، بهدف التنسيق والمتابعة وسرعة اتخاذ القرارات تجاه خطط العمل المشتركة، كما أكد الوزير، على اهتمامه بزيارة الجناح الروسي بمعرض "صحة إفريقيا" للتعرف على أحدث الأجهزة والمستحضرات الطبية، مؤكدًا أن دولة روسيا تتميز بمهاراتها الكبيرة بمجال صناعة الأطراف الصناعية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بهذا الملف.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن اللقاء تطرق لبحث التعاون بمجال التحول الرقمي لكافة الخدمات الطبية، حيث تتمتع الدولتين بامتلاكهما لرؤية واستراتيجية قوية بمجال الميكنة، علاوة على مناقشة تسجيل الدواء المصري بالسوق الروسي، بما يساهم في الترويج للصناعات الدوائية المصرية، مضيفًا أن الوزير، رحب بدعوة رسمية تلقها من نظيره الروسي لزيارة بلاده.

ومن جانبه، أشاد نائب مدير قسم العلاقات الخارجية والدولية بحكومة موسكو، بهذا التعاون (المصري- الروسي) على كافة الأصعدة الصحية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كفاءات ومهارات ذات جودة، بالإضافة إلى خبراتها بمجال الصناعات الطبية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون له مردودًا مثمرًا، وسوف يكون نموذج يُحتذى به.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، وعفت خليفة مستشارة الوزارة للتعاون الدولي والتواصل المجتمعي.