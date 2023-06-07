الخارجية السودانية: ندين اقتحام قوات الدعم السريع لسفارات الصين وفلسطين ومنزل سفير عمان

أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، اقتحام قوات الدعم السريع سفارة جمهورية الصين الشعبية، ومنزل ومقر سفارة دولة فلسطين بالخرطوم، ومنزل سفير سلطنة عمان بالمنشية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.

وقالت الوزراة، في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن قوات الدعم السريع سرقت عددا من السيارات الدبلوماسية من مقر السفارة الصينية والعبث بالمستندات وتخريب الأثاث، واقتحمت منزل السفير ومقر سفارة دولة فلسطين للمرة الرابعة، وكشرت الأبواب وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأموال نقدية خاصة بتسيير السفارة، بعد ضرب وتعذيب العمالة المحلية المتواجدة بمنزل السفير ومقر السفارة.

وأضافت: "كما اقتحمت القوات منزل سفير سلطنة عمان وسرقة السجاد والأثاث والمقتنيات الثمينة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية".

وجددت الخارجية السودانية، إدانتها لهذا السلوك، داعية المجتمع الدولي إلى إدانته بأشد العبارات ،واعتبارها منظمة إرهابية، وتحميلها المسئولية القانونية والأخلاقية.