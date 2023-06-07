سلاح الجو الألماني يتوقع حدوث تأثيرات طفيفة لمناورة الطيران على النقل الجوي المدني

أشارت توقعات القيادة العسكرية لمناورة الطيران المزمع القيام بها في ألمانيا، والتي تعد أكبر مناورة في تاريخ حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى أن التأثيرات الناجمة عن هذه المناورة ستكون طفيفة بالنسبة لحركة النقل الجوي المدني في ألمانيا.

وأكد مفتش سلاح الجو الألماني اينجو جيرهارتس، في مؤتمر صحفي في برلين اليوم الأربعاء أن التأثيرات "ستتحرك في حيز الدقائق على أقصى تقدير".

يذكر أن ألمانيا ستقود "اير دفيندر - المدافعون الجويون 2023" التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر لمدة عشرة أيام، وتشارك فيها 25 دولة غالبيتها من الحلف الأطلسي بـ250 طائرة و10000 جندي منهم 2600 جندي أمريكي؛ وهو أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو. ويجري التخطيط لتنفيذ نحو 2000 طلعة جوية في هذا التدريب.

وفي ذات السياق، قال مدير الحرس الوطني الأمريكي مايكل لو إنه لا يتوقع حدوث اضطرابات كبيرة لحركة النقل الجوي جراء المناورة، وأردف: "نتوقع الحد الأدنى من التعطيل".

كانت نقابة مراقبي الحركة الجوية (جي دي إف) في ألمانيا أعلنت في وقت سابق عن توقعات مختلفة، حيث قال رئيسها ماتياس ماس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "التدريب العسكري (اير دفيندر) سيكون له بالطبع تأثيرات كبيرة على سير حركة النقل الجوي المدني"، مشيرا إلى أن سيناريو توقعته المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول) والذي ذكر أن معدل التأخيرات سيصل إلى 50 ألف دقيقة في كل يوم من أيام المناورة.