رئيس مبادرة صحة المرأة: تقديم الخدمات لنحو 21 مليون سيدة منذ انطلاق المبادرة

شاركت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة برئاسة الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام بطب عين شمس ورئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، في أعمال المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي صحة أفريقيا Africa Health ExCon" الذي أقيم تحت رعاية الرئيس/عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال المؤتمر، شاركت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في جلسة نقاشية بحضور معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور هشام الغزالي، رئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والدكتور محمد حجازي، نائب رئيس المبادرة، والدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة.

ناقشت الجلسة قيمة البيانات والأبحاث والخطط والمبادرات المستقبلية لصحة المرأة، وشارك في هذه الجلسة عدد من كبار قادة الرأي وقيادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب العديد من الشخصيات المرموقة، وممثلون عن الجامعات والسفارات والوزارات.

وناقش رئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة خلال المؤتمر موضوعات هامة حول صحة المرأة والتعاون الإقليمي، كما استعرضت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ما تمكنت من تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، وهي إنجازات غير مسبوقة للعناية بصحة المرأة المصرية على هذا المستوى المتكامل، حيث قدمت المبادرة خدماتها لأكثر من 21 مليون سيدة مصرية منذ انطلاقها قبل 5 سنوات، كما تواصل المبادرة دورها الداعم لصحة المرأة المصرية من خلال تقديم العلاج المجاني للمريضات طبقًا لأرقى البروتوكولات العالمية، حيث نلقى كل الدعم من وزارة الصحة ومؤسساتها التابعة.

وأكد الغزالي أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة استعرضت تجربتها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، كما نؤكد على استمرار تعاوننا مع المؤسسات الصحية الأفريقية في محاولة لتشكيل تحالف صحي أفريقي غير مسبوق.