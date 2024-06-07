لافروف: بريكس تنظر في نحو 30 طلبا من مختلف دول العالم للتعاون مع المجموعة

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مجموعة "بريكس" تنظر حاليا في نحو 30 طلبا من دول مختلفة في العالم للتعاون معها.

وقال لافروف في تصريحات تليفزيونية، أوردتها اليوم الجمعة وكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "تدرس بريكس حاليا حوالي 30 طلبا من مختلف البلدان، كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وهي تقترح إقامة أشكال مختلفة من التعاون".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعرب قبل أيام عن رغبة بلاده في الانضمام إلى "بريكس".

وفي مطلع العام الجاري ضمت المجموعة مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا، بالإضافة أعضائها روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30%، بحسب نوفوستي.