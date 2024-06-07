تدشين 3 خطوط جديدة لـ مصر للطيران بإفريقيا خلال يوليو لتمد الشركة خدماتها إلى 26 نقطة داخل القارة

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن تدشين ثلاثة خطوط جديدة داخل قارة إفريقيا، خلال شهر يوليو القادم؛ إلى العاصمة الصومالية "مقدشيو"، و"أبيدجان" عاصمة كوت ديفوار، وكذلك جيبوتي.

ومن المخطط تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الايڤوارية أبيدچان؛ اعتبارا من 9 يوليو القادم، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، وكما تسير "مصر للطيران" رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفى بمعدل رحلتين اسبوعيا بخط سير (القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة) .

وتنتهج مصر للطيران، خطة طويلة المدى للتوسع في إفريقيا والوصول إلى أسواق جديدة لاستهداف عملاء جدد.

وبتشغيل الخطوط الجديدة؛ سيصبح عدد النقاط التي تصل إليها الشركة في إفريقيا 26 نقطة، كما أن حركة الطيران والسفر في إفريقيا تعد من الأسواق الواعدة في العالم.

وتسعى الشركة الوطنية - بما يتوافق مع استراتيجتها المستقبلية - إلى زيادة فرص التواجد داخل القارة السمراء؛ حيث من المخطط أن تصل الشركة إلى 32 نقطة بحلول عام 2028 من خلال فتح خطوط جديدة الى داكار بالسنغال، لواندا بأنجولا، و كيب تاون بجنوب افريقيا ، باماكو بمالي، هرارى بزيمبابوي ولوساكا بزامبيا؛ وذلك بما يتوافق مع خطه تطوير وتدعيم أسطولها الجوي بأحدث الطرازات العالمية.