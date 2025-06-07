الأونروا: إسرائيل تحظر نقل الحقيقة من غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن منع السلطات الإسرائيلية دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب هو "حظر على نقل الحقيقة".

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس"، الجمعة، بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 20 شهرا، قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

واعتبر لازاريني، أن منع السلطات الإسرائيلية دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة منذ بدء الحرب "أمر غير مسبوق في أي صراع آخر في التاريخ الحديث".

وشدد على أن هذه الممارسات ما هي إلا "حظر على نقل الحقائق" من القطاع الفلسطيني.

ولفت في منشوره إلى أن ما تمارسه تل أبيب مع الصحفيين ولاسيما الدوليين يعد "الوصفة المثالية لتأجيج التضليل الإعلامي، وتعميق الاستقطاب، وتغييب الإنسانية".

وطالب لازاريني بـ"رفع الحظر" المفروض على وسائل الإعلام الدولية في قطاع غزة، والسماح للصحفيين الدوليين بالعمل والتغطية الصحفية بشكل مستقل من القطاع، ودعم زملائهم الفلسطينيين الذين يواصلون القيام بـ"عملهم البطولي دافعين ثمنا باهظا".

والجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 226 منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت كثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.