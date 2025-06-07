 رئيسا الجزائر وإيران يتفقان على مواصلة بذل كل الجهود لإنهاء إبادة الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
السبت 7 يونيو 2025 10:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

رئيسا الجزائر وإيران يتفقان على مواصلة بذل كل الجهود لإنهاء إبادة الشعب الفلسطيني

الجزائر - (د ب أ)
نشر في: السبت 7 يونيو 2025 - 10:04 م | آخر تحديث: السبت 7 يونيو 2025 - 10:04 م

اتفق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على "مواصلة بذل كل الجهود لرفع الظلم عن فلسطين وغزة وإنهاء الإبادة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي، إن الرئيسين تناولا خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين الجزائري والإيراني وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية، والسياسية والثقافية.

وكشف أنهما تطرقا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وعبر الرئيسان عن إرادتهما في "العمل سويا من أجل تثبيت الامن والاستقرار الدوليين والحفاظ عليهما".

 

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك