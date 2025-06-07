رئيسا الجزائر وإيران يتفقان على مواصلة بذل كل الجهود لإنهاء إبادة الشعب الفلسطيني

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اتفق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على "مواصلة بذل كل الجهود لرفع الظلم عن فلسطين وغزة وإنهاء الإبادة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي، إن الرئيسين تناولا خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين الجزائري والإيراني وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية، والسياسية والثقافية.

وكشف أنهما تطرقا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وعبر الرئيسان عن إرادتهما في "العمل سويا من أجل تثبيت الامن والاستقرار الدوليين والحفاظ عليهما".