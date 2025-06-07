القبض على قائد شرطة سابق مدان بالقتل فار من سجن بولاية أركنسا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية القبض على قائد شرطة سابق مدان بالقتل على بعد 4ر2 كيلومترا شمال غرب السجن الذي فر منه بعد مطاردة ضخمة استمرت نحو أسبوعين في الجبال الوعرة شمالي أركنسا.

وكان جرانت هاردن، قائد الشرطة السابق في بلدة جيتواي الصغيرة قرب حدود أركنسا مع ميزوري، يقضي عقوبة سجن طويلة لإدانته بالقتل والاغتصاب. وفي نهاية المطاف أدى سوء سمعته إلى إنتاج فيلم وثائقي عنه بعنوان "ديفيل إن ذا أوزاركس".

وحاول هاردن الفرار لوقت قصير من رجال الشرطة عندما رآهم يقتربون أمس الجمعة، لكن تم طرحه أرضا، حسبما ذكر متحدث باسم هيئة سجون أركنسا يدعى راند تشامبيون

وأضاف: "لقد كان فارا منذ أسبوع ونصف الأسبوع وعلى الأرجح لم تبق لديه طاقة".