وزير خارجية سنغافورة: لا نزال في المراحل الأولى من مفاوضات الرسوم الجمركية مع أمريكا

قال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، إن الولايات المتحدة تطلع لإجراء العديد من جولات المفاوضات الثنائية مع شركائها التجاريين، الأمر الذي سوف يستغرق وقتا، بحسب صحيفة ستريتس تايمز.

وقال بالاكريشنان اليوم السبت، بعد زيارة استمرت خمسة أيام لواشنطن، إن الاجتماعات مع النواب الأمريكيين أظهرت أن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين أقروا بأن التجارة والملكية الفكرية وسلاسل الإمداد مازالت قضايا حيوية للولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة.

وقال إن سنغافورة والولايات المتحدة أكدنا مرة أخرى على علاقتهما الثنائية القوية والمستقرة خلال زيارته وهو الأمر "الحيوي والمهم" لسنغافورة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات تجارية من العديد من الدول بشأن الرسوم الجمركية التي يجب إتمامها قبل الثامن من يوليو وهو موعد انتهاء مهلة الإعفاء من الرسوم التي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من ابريل /نيسان الماضي .

وتمكنت بريطانيا من التوصل إلى اتفاق إطار مع الولايات المتحدة بينما لاتزال المفاوضات جارية مع دول أخرى ، بما في ذلك الصين واليابان والهند والاتحاد الأوروبي.