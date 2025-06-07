أشرف سنجر: خلاف ترامب وإيلون ماسك يعكس صراع الدولتين العميقتين في أمريكا

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، أن الخلاف الأخير بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، لم يكن مفاجئًا، ويمثل صدامًا بين تيارين عميقين داخل الولايات المتحدة، أحدهما يمثله ترامب والتيار المحافظ، والآخر تقوده النخبة التكنولوجية في وادي السيليكون.

وقال سنجر في تصريحات خاصة، إن "الطلاق" السياسي بين ترامب وماسك جاء نتيجة طبيعية لاختلاف الرؤى بين جماعة ترامب السياسية، التي تسعى للهيمنة عبر أدوات الدولة العميقة، وجماعة التكنولوجيا التي يمثلها ماسك، والتي باتت ترى لنفسها دورًا سياسيًا مؤثرًا.

وأضاف أن ترامب لجأ مؤخرًا إلى تقليص الدعم الفيدرالي الموجه لولاية كاليفورنيا، التي تُعد الحاضنة الأبرز لنخبة التكنولوجيا، وهو ما يعكس حجم التوتر المتصاعد بين الجانبين. وتابع: "صعود ترامب ارتبط بقدرته على توحيد قوى كانت بطبيعتها متنافرة، مثل الرأسماليين التقليديين والتكنوقراط، لكن مع الوقت وعدم تنفيذ الوعود، بدأ الخلاف يظهر إلى السطح".

وأشار إلى أن الصدام بين ترامب وإيلون ماسك ليس مجرد خلاف شخصي، بل تجسيد لصراع بين رؤيتين لمستقبل الولايات المتحدة، مضيفًا: "ماسك يرى أمريكا بطريقته، وهي رؤية تختلف تمامًا عن تلك التي يتبناها ترامب أو حتى الديمقراطيون".

ولفت إلى أن هذا الصدام أفرز ثلاث قوى متباينة داخل الساحة الأمريكية: تيار ترامب المحافظ، التيار الديمقراطي الليبرالي، ونخبة التكنولوجيا التي باتت تسعى للعب دور سياسي مباشر.

وحذر من أن ماسك قد يدفع ثمن هذا الصدام، قائلاً: "الرئيس ترامب يتمتع بحصانة سياسية وتشريعية وشعبية واسعة، بينما ماسك، رغم ثروته، يظل خاضعًا لقرارات الدولة وسلطاتها. والسياسة، في نهاية المطاف، هي التي تحكم الاقتصاد، وليس العكس".

واختتم سنجر بالتأكيد على أن إيلون ماسك تجاوز الخطوط الحمراء بإعلانه العلني للخصومة مع ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "ترامب لا ينسى خصومه، وقد تكون لهذه المواجهة تبعات بعيدة المدى على مستقبل ماسك السياسي والاقتصادي".