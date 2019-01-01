برلماني روسي: مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران تقع على عاتق الولايات المتحدة

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم الأحد، أن مطالب إيران بالحفاظ على الاتفاق النووي لها ما يبررها، وأن مسؤولية الحفاظ عليه تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وقال كوساتشيف، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية : "الشيء الرئيسي في الوضع الحالي ليس المعايير المادية لتخصيب اليورانيوم، ولكن استعداد إيران السياسي للعودة إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، "إذا ما قامت واشنطن بضمان نهج مشابه"، وأضاف السيناتور " إن الكرة تقع على الجانب الأمريكي، وهي وحدها التي تستطيع إنقاذ الاتفاقيات".

وكان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلن في وقت سابق عن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ 5%"، مشيرا إلى أن إيران مستعدة تماما لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية.