وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مواقف السيارات لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، مواقف سيارات ميدان الجيزة ومقار لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها.

ووجه وزير النتمية المحلية بضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب في مكان ظاهر بالموقف مع تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على المخالفين، مشددا على ضرورة وضع ملصق على سيارات السرفيس متضمنا خط السير والأجرة المحددة.

وأشاد الوزير، بالدور المتميز الذى تقوم به الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورجال المرور لمتابعة انتظام والتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، وقدم الوزير الشكر للسائقين الملتزمين لاستجابتهم والتزامهم بتطبيق التعريفة المقررة.

وقرر المحافظ، سرعة الانتهاء من وضع استيكرات تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضعها في مكان ظاهر على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة مع نشر اللوحات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف على أن توضح كل لوحة أرقام شكاوى للمواطنين الخاصة بمجلس الوزراء ومرور الجيزة وغرفة العمليات بالمحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من انتظام سير العمل بالمواقف والتعامل مع أى شكاوى ومتابعة عمليات البيع في محطات الوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز.

والتقى وزير التنمية المحلية والمحافظ خلال تفقدهما لمواقف السيارات بعدد من المواطنين والسائقين واستفسرا منهم عن مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، مطالبان المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سائق يخالف الالتزام بالتعريفة الجديدة .

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة أعمال التطوير التى تمت بمنطقة كوبرى الخشب، حيث تم إزالة اشغالات الباعة الجائلين وكافة التعديات من فتارين ومحلات وتوسعة ورصف مدخل كوبرى الخشب.

رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء علاء متولى مدير الادارة العامة لمرور الجيزة وجمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وجهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الدقى وجنوب الجيزة والسرفيس.

واستجاب وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة لشكوى لمسن بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له وذلك لسوء حالته الصحية، وتم توفير سيارة إسعاف لنقله لتلقى العلاج بأحد المستشفيات .