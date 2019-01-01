البنك الأهلي يتبرع بـ39 مليون جنيه لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

قدم البنك الأهلي المصري مبلغ 39 مليون جنيه تبرعاً جديداً لدعم العمل بالمرحلة الثالثة بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر ، وذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك الأهلي في دعم المجتمع المدني والتوجه العام لدعم القطاع الصحي بصعيد مصر.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء محمود فؤاد، في تصريح اليوم الأحد، إن إدارة المستشفي تقوم بأعمال تجهيزات مبنى المرحلة الثالثة وهو مقام على مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق ويضم أقساما لعلاج أورام الأطفال، والطوارئ وملحق به قسم داخلي وقسم أشعة تشخيصية وعيادات خارجية متخصصة ، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة المرضي بالعيادات والعلاج الطبيعي ، ومعهد للتمريض ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات وسكن للأطباء والتمريض والفنيين والصيادلة ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية ، مع تسجيل حالات السرطان ودراستها، وقسم أشعة رنين مغناطيسي ومقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية، فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.

وأشار إلى أن البنك كان قد تبرع البنك من قبل بمبلغ 44 مليون جنيه لدعم المرحلتين الأولى والثانية لخدمة أبناء الصعيد.