المجلس الهندي للعلاقات الثقافية يعلن عن منح دراسية في مجال الطب البديل

تشمل المنحة تكاليف تذاكر الطيران ورسوم الدراسة وبدل المعيشة ورعاية صحية أساسية

أعلن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، عن تقديم منح دراسية جامعية في مجال الطب البديل «الأيورفيدا– الطب اليوناني– السيدها– الطب المثلي»، للعام الدراسي 2019-2020 للدراسة في مختلف الجامعات والمعاهد الهندية، وتشمل المنحة تكاليف تذاكر الطيران، ورسوم الدراسة، وبدل المعيشة ورعاية صحية أساسية.

وأوضح المجلس ف بيان أنه يمكن للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا التقديم للالتحاق بالمنحة، ويجب أن يكون المتقدم للمنحة حاصلًا على الشهادة الثانوية، وأن يكون قد درس الفيزياء والكيمياء والأحياء ضمن المواد الاختيارية، ويجب أن يبذل الجهد الكافي في البحث عن معايير القبول الخاصة بالجامعات المختلفة لكل تخصص، وأن يقدم جميع الأوراق اللازمة والمطلوبة من جانب الجامعة بالإضافة إلى الشهادات الأساسية المذكورة في استمارة التقديم.

وأضاف أنه يجب أن يكون الطالب قادرًا على التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، على أن يتم إجراء اختبار تحريري في اللغة الإنجليزية بمقر سفارة الهند بالقاهرة، لجميع الطلاب المرشحين، وذلك بعد مراجعة طلبات التقديم الخاصة بهم.

وتابع: "على الطلاب المهتمين التسجيل بتقديم طلب الالتحاق بالمنحة على بوابة منح المجلس الهندي للعلاقات الثقافية “Admission 2 Alumni” على http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ في موعد غايته 17 يوليو 2019".

وبعد استيفاء جميع البيانات وتقديم طلب الالتحاق بنجاح على الموقع الإليكتروني، ترسل نسخة مطبوعة من الطلب، مرفقًا بها صور من الأوراق المطلوبة، إلى مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، في 3 شارع أبو الفدا، الزمالك، في موعد غايته 21 يوليو 2019.

والجدير بالذكر أنه يمكن الإطلاع على معلومات تفصيلية حول عملية التقديم لمنح المجلس الهندي للعلاقات الثقافية على الموقع المذكور.

ويقيم جميع الطلاب في بيوت الشباب الجامعية بالهند، ولا توجد استثناءات لاعتبارات أسرية أو صحية في هذا الأمر.