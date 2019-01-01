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رئيس جمهورية مدغشقر يصل القاهرة لمساندة بلاده في أمم أفريقيا


نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 10:00 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 10:00 ص

وصل أندريه راجوليناز رئيس جمهورية مدغشقر، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي في زيارة للبلاد يتلقي خلالها عددًا من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومساندة منتخب بلادهم في المباراة التي سيواجهها أمام الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، ضمن منافسات أمم أفريقيا.

وذكرت مصادر بالمطار أنه جرى استقبال رئيس مدغشقر باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

وأشارت المصادر إلى أن أبناء رئيس جمهورية مدغشقر وصلوا مطار برج العرب مساء أمس السبت، وتم استقبالهم بالورود فور وصولهم المطار.

تأهل منتخب مدغشقر لدور الستة عشر بعد أن تصدر المجموعة الثانية من أمم أفريقيا، وفي جعبته 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد بدور المجموعات .


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