الرئيس العراقي: نسعى لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتخفيف حدة التوتر الراهن

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده تسعى لانتهاج سياسة متوازنة مع الجميع تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة للتخفيف من حدة التوتر الراهن.

وقالت الرئاسة العراقي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: "إن الرئيس برهم صالح استقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر، وأكد أهمية اعتماد الحوار الإيجابي بين جميع الأطراف لحل القضايا العالقة والأزمات، وبما يساعد على ترسيخ أسس السلام العالمي".

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة إيجاد تسوية سياسية للأوضاع في سوريا، وإنهاء معاناة السوريين ومساعدتهم في مواجهة الإرهاب مع التأكيد على حماية أمن العراق واستقراره وسيادته.

وبدوره، جدد جيفري حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع العراق في المجالات كافة، مؤكدا رغبة بلاده في توسيع سبل التعاون والتنسيق المشترك بشأن الملفات والقضايا المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.