رئيس وزراء إثيوبيا: سنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار ولن نضر بمصر

أكد رئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد عزم بلاده بدء ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالى للاستفادة من المطر الغزير، مؤكدا أن بلاده لن تحرم مصر من المياه وعازمة على التوصل إلى اتفاق قريب بشأن ملء وتشغيل السد.

ونقل موقع العربية نت عن آبى أحد القول «لن نضر بمصر، وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة»، مؤكدا أنه سيتم حل الخلاف مع مصر حول تشغيل وفترة ملء السد «داخل البيت الإفريقى».

تأتى تصريحات آبى أحمد مع إعلان وزارة الموارد المائية والرى فى ختام اليوم الرابع من المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة استمرار الخلافات الجوهرية بين الدول الثلاث على المسارات الفنية والقانونية.

يذكر أن الجولة الحالية من المفاوضات تجرى تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، على مستوى وزراء المياه وبحضور 11 مراقبا من مكتب ومفوضية الاتحاد وكذلك الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية.

وكان وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبدالعاطى قال إنه «من الصعب القول بأن المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة وصلت إلى شىء، مضيفا أن الجولة الحالية تشمل اجتماعات يومية حتى 11 يوليو الحالى.

وأوضح عبدالعاطى، فى تصريحات تليفزيونية، أن الخلاف يتركز على إلزامية الاتفاق ووجود آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، والملء والتشغيل فى فترات الجفاف والجفاف الممتد، وأن «مفاوضات واشنطن» وصلت لاتفاق بشأن البند الأخير لكن إثيوبيا تراجعت عنه فيما بعد.

وتابع: «لو تزامن جفاف طبيعى مع الجفاف الصناعى بفعل حجز المياه فى أوقات الملء سيكون التأثير مضاعف ويسبب لنا مشكلات كبرى»، مؤكدا أن مصر لديها إرادة سياسية للتوصل لاتفاق وتتمنى أن تتوافر الإرادة نفسها من الآخرين.

وعقدت الفرق القانون والفنية، أمس الثلاثاء، اجتماعين متزامنين تلاهما اجتماعات ثنائية بين وفد كل دولة على حدة مع المراقبين.

وبحسب بيان لوزارة الرى والموارد المائية السودانية، فإن الدول الثلاث ناقشت أيضا التقرير المتوقع رفعه لرئيس الاتحاد الإفريقى فى نهاية هذه الجولة من التفاوض والذى يسبق اجتماع القمة المصغرة للاتحاد الإفريقى فى ظرف أسبوع من تسليم التقرير.