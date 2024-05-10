سفير فلسطين بالقاهرة: تمزيق مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة ميثاق بالمنظمة إهانة للمجتمع الدولي

رحب السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعترف بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة، واصفا إياه بـ «الإنصاف للشعب الفلسطيني»، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار خلال تصريحات لبرنامج «أخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، إلى تزايد الدعم الدولي لحصول فلسطين على عضويتها الكاملة، بعدما حصلت على 143 صوتًا في التصويت الأخير، مقارنة بـ 138 صوتًا في عام 2012 عندما حصلت على صفة مراقب.



كما لفت إلى تصويت 12 دولة من إجمالي 15 في مجلس الأمن لصالح القرار الفلسطيني قبل استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو، مؤكدا أن القرار يعكس الإرادة الدولية الساحقة الداعمة لفلسطين.



وأدان قيام مندوب الاحتلال الإسرائيلي بتمزيق نسخة من ميثاق الأمم المتحدة خلال جلسة الجمعية العامة، واصفا المشهد بـ«المخزي» الذي يمثل «إهانة للمجتمع الدولي وإرادته».



وأكد أن إسرائيل لا تمزق الميثاق فقط، بل تضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية على أرض الواقع، من خلال ارتكابها لجرائم حرب مكتملة الأركان ومجازر راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين.



ووصف الولايات المتحدة بأنها تمثل «العقبة الوحيدة» أمام حصول فلسطين على عضويتها الكاملة، مضيفا أنها تعيق أيضا تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة.