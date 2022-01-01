الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقال 3873 مواطنا خلال النصف الأول من العام الجاري

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل من بداية العام الجاري وحتى 30 يونيو المُنصرم، 3873 فلسطينيًا، من ضمنهم 1896 من القدس المُحتلة، و64 من قطاع غزة.

جاء ذلك حسب تقرير مشترك لمؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وهي: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، وثق أبرز الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين.

وأوضح التقرير أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في الفترة ذاتها بلغت (862) أمرًا، من بينها (398) أمرًا جديدًا.

وأضاف "بلغت الحصيلة الإجمالية للاعتقالات خلال شهر يونيو المنصرم (464) معتقلا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينهم (70) طفلا، و(18) امرأة، وكان توزيع الاعتقالات خلال الشهر المذكور على النحو الآتي: (159) من القدس والتي شهدت أعلى نسبة اعتقال، و(15) من قطاع غزة، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة خلال الشهر ذاته (153) أمرا، بينها (58) أمرا جديدا، و(95) أمر تجديد".

وأكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4650) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر يونيو 2022، من بينهم (30) أسيرة، و(180) قاصراً، ونحو (650) معتقل إداري، ومئات الأسرى المرضى من بينهم 23 أسيرا مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة أصعبها حالة الأسير ناصر أبو حميد.

وأشارت إلى عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية بلغت (862) أمرا، من بينها (398) أمرا جديدا، و(464) قرار تجديد، وبالمقارنة مع ذات الفترة الموثقة من العام الماضي، يُلاحظ أن ارتفاعا ملحوظا قد طرأ على حصيلة قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق الفلسطينيين، حيث صدر في النصف الأول من العام الماضي نحو (680) قرارا بالاعتقال الإداري، فيما صدر خلال النصف الأول من العام الحالي (862)، أي بمعدل زيادة تتجاوز 27%.

ويعتقل الاحتلال داخل سجونه نحو (650) معتقلا إداريا من بينهم مرضى وكبار سن ونساء وحتى الأطفال دون سن الثامنة عشر لم يسلموا من هذا الاعتقال الجائر.