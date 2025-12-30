وزير الخارجية الصيني يدين صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

أدان وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الثلاثاء، صفقة أسلحة أمريكية قياسية لتايوان، وذلك في الوقت الذي تجري فيه بكين اليوم الثاني من مناوراتها العسكرية حول الجزيرة التي تطالب بها منذ فترة طويلة باعتبارها جزءا من أراضيها.

كما انتقد وانج يي، وهو أرفع مسئول صيني يصدر عنه تعليق على مبيعات الأسلحة حتى الآن، "القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان" وقادة اليابان، وذلك خلال فعالية دبلوماسية أقيمت بمناسبة نهاية العام في بكين.

وقال وانج، خلال استعراضه حصيلة عام من الدبلوماسية لأكبر دول آسيا وأكثرها نفوذا، "ردا على الاستفزازات المستمرة من جانب القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان، وصفقات الأسلحة الأمريكية الضخمة لتايوان، يجب أن نعارضها بحزم ونواجهها بقوة".

وأكد وانج مجددا هدف الصين المتمثل في "إعادة التوحيد الكامل" مع تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي انفصلت عن الصين خلال الحرب الأهلية في عام 1949، وتطورت لاحقا إلى بلد ديمقراطي متعدد الأحزاب.

وفي المقابل، تؤكد حكومة تايوان أن الجزيرة لم تكن يوما جزءا من الصين بشكلها الحالي تحت حكم الحزب الشيوعي، وأن مزاعم بكين بالسيادة عليها غير مشروعة.