الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الخرج



أعلنت السعودية، ممثلة في وزارة دفاعها، صد مزيد من الهجمات التي تتعرض لها المملكة، من قِبل إيران، في خضم التصعيد الراهن.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج.

وسبق أن أعلن المتحدث العسكري السعودي، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، اعتراض وتدمير 7 مسيّرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.