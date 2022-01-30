النائب العام السعودي: يحظر رفع الشعارات المذهبية والحزبية في الحج

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أكد النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن الحج فريضة دينية ويحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ليل الأربعاء/الخميس بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التي يتبعها 20 نيابة عامة متخصصة تباشر مهامها الجزائية.

وأكد أن "الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية".

كما شدد النائب العام على حرمة استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، وأنها من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المدانين فيها.

وأكد النائب العام السعودي "على الحماية العدلية الجزائية للمشاعر المقدسة وقاصديها من كل أشكال الجناية أو الاعتداء".