بيطريون يحددون شروط الأضحية وكيفية اختيارها

الذبح فى المجازر ضرورى وتحذير من تساقط الشعر واحمرار العين وتقرحات الأنف



كشف أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الأضحية لضمان سلامة لحومها وصلاحيتها للذبح، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين ضرورة الذبح داخل المجازر لضمان سلامة اللحوم وفحصها جيدا.



وحدد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين محمد حجازى، أعمار الأضحية، فالماعز لا يجب ألا يقل عمرها عن سنة واحدة، وأغنام لا يقل عمرها عن 6 أشهر، أما الإبل فلا يقل عمرها عن 5 أعوام، والأبقار والجاموس لا يقل عمرها عن عامين، وشدد على ضرورة ذبح الأضحية داخل المجازر المخصصة، وقال: «للتأكد من خلوها من العيوب الشرعية كأن تكون عرجاء أو عمياء أو عوراء أو مقطوعة الأذن، أو مقطوعة الذيل، أو مريضة».



ونصح حجازى فى تصريحات لـ«الشروق»، المواطنين حال شرائهم للأضاحى بالتأكد من صحة الحيوان جيدا وأن يكون نشيطا ويتحرك بحيوية، والتأكد من أن شعر الحيوان به «لمعة» ولا يتساقط، وألا يكون للحيوان (كرش) حتى يعطى لحوما أكثر؛ خاصة أن بعض التجار يقومون بالغش وتعطيش الحيوان ليشرب الكثير من المياه حتى يكون ثقيلا فى الميزان.

وأشار إلى ضرورة فحص فم الحيوان جيدا قبل الشراء لأن الفترة الماضية شهدت انتشار مرض الحمى القلاعية، وهو مرض يؤثر على صحة الحيوان، موضحا أن الحيوان المصاب بالحمى القلاعية يظهر عليه الخمول، ويعانى من التهابات وجروح داخل فمه، وما بين حوافر أقدامه، ويجب الابتعاد عن شراء هذه الحيوانات المصابة.

وأكد مقرر لجنة الثروة الحيوانية بنقابة الأطباء البيطريين أحمد البندارى، أن هناك حيوانات كثيرة جدا أصيبت بمرض الحمى القلاعية هذا العام، لذلك يجب على المواطنين فحص الحيوان جيدا قبل الشراء، والتأكد من سلامته.

وأضاف البندارى لـ«الشروق»، أنه يجب أن يكون الحيوان سليما ظاهريا، وأن يكون الشعر أو الصوف سليما وغير متساقط أو سهل الانتزاع فى بعض أجزائه ومنتشر على جميع الحيوان بانتظام، لأن نزع الصوف والشعر بسهولة يفيد بأن الحيوان مصاب بالهزال أو الطفيليات ويجب التأكد من عدم وجود آثار للإسهال، بحيث يكون روث الحيوان متماسكا على هيئة كرات صغيرة فى الأغنام وليس لينا أو مائيا وليس يابسا خشنا، وألا يكون الحيوان هزيلا، وأوضح: «يجب لمس ظهر الحيوان وكلما أحسست ببروز العظام كلما كان الحيوان هزيلا أكثر».

وتابع: يحب أن يكون الأنف نظيفا ورطبا ولا توجد به آثار إفرازات أو أى تقرحات، بالإضافة إلى أن تكون الأسنان سليمة حسب العمر، والعيون صافية لا يوجد بها عمى أو التهابات أو احمرار، أو وجود إفرازات دمعية مائية أو صديدية.



وكان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، وجه بضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية فى المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة جميع الأهالى، مع ضرورة الالتزام بذبح الأضاحى فى الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين.



وأكد ضرورة منع إقامة شوادر بيع الخراف والماشية فى الشوارع الرئيسية، وتكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على المجازر، والتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصا على صحتهم وسلامتهم، مطالبا بتكثيف حملات النظافة العامة، واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين، والالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالى والحضارى للمحافظات.