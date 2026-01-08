تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

تستعد مصر لمواجهة كوت ديفوار، السبت 10 يناير، في مباراة ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان المنتخبان قد بلغا هذا الدور بعد فوز مصر على بنين بنتيجة (1-0)، فيما تفوقت كوت ديفوار على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة (3-0).

ويطمح «الفراعنة» إلى تعزيز رقمهم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعدما سبق لهم رفع الكأس في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.

ونشر موقع فوت أفريكا تقرير كشف خلاله أن منتخب مصر، خاض 10 مباريات في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية، حقق خلالها 6 انتصارات مقابل 4 هزائم.

وفيما يلي سجل مشاركات مصر في ربع نهائي البطولة:

2 أبريل 1994: مصر 0–1 مالي

27 يناير 1996: زامبيا 3–1 مصر

7 فبراير 2000: مصر 0–1 تونس

4 فبراير 2002: الكاميرون 1–0 مصر

21 فبراير 1998: كوت ديفوار 0–0 مصر (بعد الوقت الإضافي، فوز مصر 5–4 بركلات الترجيح)

3 فبراير 2006: مصر 4–1 الكونغو الديمقراطية

4 فبراير 2008: مصر 2–1 أنجولا

25 يناير 2010: مصر 3–1 الكاميرون (بعد الوقت الإضافي)

29 يناير 2017: مصر 1–0 المغرب

30 يناير 2022: مصر 2–1 المغرب (بعد الوقت الإضافي)