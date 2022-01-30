تقارير: الحكومة الألمانية تدرس شراء 30% في يونيبر

تدرس الحكومة الألمانية شراء حصة تقدر بـ30% من أسهم شركة يونيبر لإمدادات الغاز، كأحد الخيارات التي تبحثها برلين لدعم الشركة التي تواجه أزمة بسبب تقليص واردات الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر خط "نورد ستريم1".

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن تقرير لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية التي استندت إلى تصريحات مصادر مطلعة لم يتم الكشف عنها.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة قد ترى أن دعم يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، من خلال شراكة صامتة وحصة أقلية يمكنها عرقلة القرارات، قد لا يكون كافيا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد يونيبر على أن تحافظ على تصنيف درجة الاستثمار الخاصة بها.

ورفضت شركة فورتوم المالكة لأسهم الأغلبية في يونيبر، والحكومة الألمانية التعليق على ما أوردته صحيفة "هاندلسبلات" في تقريرها.