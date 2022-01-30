الإمارات وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية

بحث وزير الدولة الإماراتي لشئون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، اليوم الخميس، مع وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، الذي يزور الإمارات حاليا، أوجه التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها؛ بما يكفل تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.

وأشاد البوارد، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.

وتبادل الجانبان الرأي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات ذات الصلة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى المستجدات والتطورات الدولية.