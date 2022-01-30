 الحكومة الموريتانية تدعو الأحزاب السياسية إلى اجتماع تشاوري تحضيرا للانتخابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الموريتانية تدعو الأحزاب السياسية إلى اجتماع تشاوري تحضيرا للانتخابات

نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الخميس 7 يوليه 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يوليه 2022 - 9:25 ص

دعت وزارة الداخلية الموريتانية رؤساء الأحزاب السياسية؛ لحضور اجتماع تشاوري يوم الثلاثاء القادم للتحضير التشاركي للانتخابات المقبلة.

وذكرت صحيفة الوطن الموريتانية اليوم الخميس، أن الدعوة وجهت لـ25 حزبا، موضحة أن جدول أعمال الاجتماع سيتمحور حول تصورات الأحزاب ومقترحاتها المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة.

وشكلت الحكومة الموريتانية في ختام اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال، أمس الأول، لجنتين فنيتين لدراسة التحضيرات القانونية والتنظيمية واللوجستية؛ على أن تقدما اقتراحاتهما نهاية شهر يوليو 2022، فيما تنظم موريتانيا العام القادم الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية.


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