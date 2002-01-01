كوريا الجنوبية: تصريف المياه المشعة المعالجة من فوكوشيما تفي بمعايير السلامة الدولية

توصلت الحكومة الكورية الجنوبية إلى أن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية، تفي بمعايير وأهداف تصريف المياه بالإضافة إلى معايير السلامة الدولية.

ويعتمد الاستنتاج في تقرير علمي وتكنولوجي شامل، صادر اليوم الجمعة، على مراجعة لمدة عامين، أجرتها سول، وفحص للموقع، من قبل فريق من الخبراء الكوريين الجنوبيين في أيار/مايو الماضي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وذكر التقرير أن قياسات الكثافة السنوية، لـ62 نويدا، باستثناء التريتيوم، في الفترة ما بين عامي 2013 و2002 أظهرت أن "النظام المتقدم لمعالجة السوائل "، المعروف باسم "إيه.إل.بي.إس"، استوفى معايير التفريغ منذ عام 2019 .

وأظهر تحليل أسبوعي لكثافة خروج وتخزين صهاريج النظام المتقدم لمعالجة السوائل أن ست نويدات، بما في ذلك سيزيوم-137 وسيزيوم-134، التي تجاوزت المعايير في السابق، لم تعد تعمل اعتبارا من أيار/مايو 2019 .

ومن المقرر أن يصل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق اليوم الجمعة لشرح تقرير الوكالة بشأن تصريف اليابان المزمع للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المعطلة.

وتأتي زيارة جروسي في أعقاب استنتاج الوكالة بأن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من المحطة إلى البحر تفي بمعايير السلامة الدولية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسلم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يقوم حاليا بزيارة اليابان، تقرير الوكالة بشأن خطة طوكيو لتصريف المياه، إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء. واعتبر التقرير بمثابة مباركة لتصريف المياه الذي يُتوقع أن يبدأ في وقت ما هذا الصيف.