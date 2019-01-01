الكرملين: التحضيرات جارية بوتيرة نشطة للقمة الروسية - الأفريقية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن أن التحضيرات جارية بوتيرة نشطة للقمة الروسية الأفريقية، المقرر عقدها في مدينة سان بطرسبرج في أواخر يوليو الجاري.

وقال بيسكوف، خلال إفادة صحفية، إن موسكو تستعد بنشاط للقمة الروسية الأفريقية حيث سيكون هناك العديد من النشاطات، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف بيسكوف: "نتوقع نشاطات ذات تمثيل رفيع، سيكون هناك أيضا العديد من الفعاليات على هامش هذه القمة".

وأكد المتحدث باسم الكرميلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك بنفسه في القمة.

كانت مدينة سوتشي، قد استضافت في أكتوبر 2019، قمة "روسيا - أفريقيا" الأولى تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية" برئاسة مشتركة للرئيسين فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك، وحضور 54 رئيس دولة وحكومة أفريقية.