رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور كوريا الجنوبية

من المقرر أن يصل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق اليوم الجمعة لشرح تقرير الوكالة بشأن تصريف اليابان المزمع للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المعطلة.

وتأتي زيارة جروسي في أعقاب استنتاج الوكالة بأن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من المحطة إلى البحر تفي بمعايير السلامة الدولية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسلم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يقوم حاليا بزيارة اليابان، تقرير الوكالة بشأن خطة طوكيو لتصريف المياه، إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء. واعتبر التقرير بمثابة مباركة لتصريف المياه الذي يُتوقع أن يبدأ في وقت ما هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يعقد المدير العام اجتماعات مع يو جوك-هي، رئيس لجنة السلامة والأمن النوويين لكوريا الجنوبية، ووزير الخارجية بارك جين.

وقبل وصول جروسي، تخطط الحكومة للإعلان عن نتائج تحليلها المستقل لخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما في إحاطة يومية اليوم.