نائب القرم بمجلس الدوما: استخدام القنابل العنقودية في أوكرانيا يهدد بإحداث موت جماعي للمدنيين

قال سيرجى تسيكوف النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم اليوم الجمعة، إن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

وقال تسيكوف لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم إن "استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين"، معربا عن أمله في "أن تعمل قواتنا المسلحة على تدمير هذه الذخائر قبل المباشرة باستخدامها".

ووافق البيت الأبيض الأمريكي رسميا اليوم الجمعة على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية.

وقال جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي إن الرئيس بايدن اتخذ القرار "الصعب" بتسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بعد التشاور مع "الحلفاء والشركاء".

وأضاف سوليفان: "لن نترك اوكرانيا بلا حماية"، موضحا الدوافع الأمريكية لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة.

وأشار سوليفان إلى أن كييف طلبت قنابل عنقودية وإنها ملتزمة بجهود إزالة الألغام في المستقبل.

وتعتبر الذخائر العنقودية من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.