هبوط اضطراري لطائرة مصرية في كازاخستان بسبب إنذار حريق كاذب

صرح مصدر مسؤول بالطيران المدني بأن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة «رد سى» وهى من طراز البوينج 737/800 قد هبطت اضطراريًا يوم الخميس بمطار أكتوبي بكازاخستان نتيجة إنذار كاذب بجهاز الحريق الخاص بالطائرة بمخازن الحقائب.

وأفاد المصدر أن الطائرة كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان بكازاخستان و بعد الإقلاع بحوالى ثلاث ساعات ونصف، انطلقت تحذيرات الإنذار الصوتية والمرئية والتى تفيد بوجود حريق فى مخازن الأمتعة بالطائرة، وعلى الفور تم التعامل مع هذا الإنذار على أنه حقيقى وتم اتباع جميع قواعد السلامة الجوية المعمول بها دوليًا والتى تطلب إطفاء الحريق والهبوط فى أقرب مطار.

وأكد المصدر بأن قائد الطائرة والطيار المساعد قاموا بتفعيل نظام إطفاء الحريق وتوقفت جميع الإنذارات الصوتية والمرئية على الطائرة وتم اختيار أقرب مطار للهبوط وهو مطار أكتوبي بكازاخستان وهبطت الطائرة بسلام، وذلك حرصًا على سلامة الركاب والطائرة، ووفقًا للمعايير الدولية التى تنص عليها المنظمة الدولية للطيران المدني.

وتم إنزال جميع الركاب وإخلاء مخازن الأمتعة من الحقائب، كما قام المهندس المرافق للرحلة بتطبيق كافة إجراءات الصيانة والسلامة مع قوات الإطفاء التابعة للمطار والذين قاموا بفحص ومعاينة الطائرة، حيث تبين وجود عطل بجهاز الحريق بكابينة القيادة وتم التأكد من عدم وجود أى أثار لحريق أو دخان فى أى من مخازن الأمتعة وأنه إنذار كاذب،.

ومن جانبها راجعت سلطات المطار كافة الإجراءات التى تمت من قبل الشركة وتم التصريح لها بالإقلاع مرة أخرى بعد التأكد من تطبيق كافة المعايير الدولية للصيانة والسلامة الجوية واستكملت الطائرة رحلتها إلى مطار نور سلطان بكازاخستان.