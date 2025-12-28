شارك رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، في مراسم تشييع رئيس الأركان الليبي الراحل محمد الحداد و4 مرافقين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان، الأحد، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أن بيرقدار أوغلو شارك في المراسم التي أُقيمت في ليبيا لتشييع الحداد والوفد العسكري المرافق له، الذين استشهدوا في حادث الطائرة بقضاء هايمانا في أنقرة.

وأضاف البيان أن بيرقدار أوغلو أجرى عقب المراسم، لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي.

والسبت وصلت إلى مطار طرابلس الدولي، السبت، جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة، حيث أقيمت مراسم تأبين بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.

وأوضح يرلي قايا، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء، من مطار "أسن بوغا" في أنقرة، نحو طرابلس.