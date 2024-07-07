رئيس وزراء أيرلندا: مسألة إجراء استفتاء على الوحدة الأيرلندية ليست أولوية

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قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مسألة إجراء استفتاء على الوحدة الأيرلندية ليست أولوية ولا "تطرح حاليا".

وأوضح هاريس أن الأهم من ذلك بالنسبة للحكومة البريطانية الجديدة أن تعمل مع أيرلندا في دعم مؤسسات تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي أعقاب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، حقق الحزب الجمهوري الأيرلندي شين فين، الذي دعا إلى إجراء استفتاء على الوحدة الأيرلندية، لأول مرة أكبر تمثيل بين أحزاب أيرلندا الشمالية في برلمان المملكة المتحدة في وستمنستر.

وانتهزت رئيسة شين فين ،ماري لو ماكدونالد، الفرصة لحث رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر على "تبني حق تقرير المصير الأيرلندي والتغيير الدستوري نحو إعادة توحيد أيرلندا".

ومع ذلك ، فقد صرح ستارمر سابقا أن قضية أيرلندا الموحدة ليست في أفقه.