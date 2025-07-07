 محافظ الوادي الجديد يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 11:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 11:16 ص

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، موجها بإنهاء كل الاستعدادات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وأوضح الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن امتحانات صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام والفني تبدأ من يوم السبت ١٢ يوليو الجاري، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم السبت ١٩ يوليو من نفس الشهر.


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