دوي صفارات الإنذار بعدة مناطق في إسرائيل بعد إطلاق صاروخين من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل فجر اليوم الاثنين، عقب إطلاق صاروخين من اليمن.

وأوضح جيش الاحتلال أنه جرت محاولات لاعتراض الصاروخين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تواصل حاليا مراجعة نتائج هذه المحاولات لتحديد مدى نجاحها والتعامل مع أي تداعيات محتملة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إن سلاح الجو شن، في وقت متأخر الليلة الماضية، هجوما على عدة أهداف في مدينة الحديدة في اليمن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سلاح الجو هاجم ما وصفها بـ"أهداف إرهابية" في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة" في عملية سماها الراية السوداء، مضيفا: "هاجمنا سفينة جالاكسي ليدر التي اختطفها الحوثيون قبل سنتين ويستخدمونها لأنشطة إرهابية"، بحسب تعبيره.