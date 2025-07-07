برلمان سورينام ينتخب أول امرأة لرئاسة البلاد وسط اضطراب اقتصادي

انتخبت الجمعية الوطنية ( (البرلمان) في سورينام اليوم الأحد الطبيبة جينيفر جيرلينجز سيمونز رئيسة للبلاد المضطربة لتصبح أول امرأة تتولى المنصب.

وتختار الجمعية الوطنية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية رئيس البلاد بأغلبية ثلثي الأصوات. وخاضت جيرلينجز -سيمونز، وهي عضو في الكونجرس، الانتخابات دون معارضة بعدما شكل حزبها ائتلافا يهدف إلى الإطاحة بالرئيس الحالي للبلاد بعد انتخابات أجريت في مايو ولم تسفر عن فائز واضح.

وجاء تشكيل الائتلاف في الوقت الذي تستعد فيها سورينام المتعثرة اقتصاديا لتدفق الثروة بعد اكتشاف رواسب كبيرة من النفط في البحر، وتوقع أول إنتاج بحلول عام 2028.

ومن المقرر أن يتم تنصيب جيرلينجز-سيمونز، التي تقود الحزب الديمقراطي الوطني، كرئيسة للبلاد الناطقة بالهولندية والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 646 ألف نسمة في 16 يوليو الجاري.

وقالت بعد الانتخابات "أنا أدرك أن المهمة الثقيلة التي توليتها تزداد صعوبة بسبب حقيقة أنني أول امرأة تخدم البلاد في هذا المنصب".

يذكر أن فترة ولاية الرئيس تشاندريكابيرساد سانتوخي التي استمرت خمسة أعوام كانت مليئة بفضائح فساد، واضطر إلى دعوة صندوق النقد الدولي إلى إعادة اقتصاد سورينام إلى المسار الصحيح.