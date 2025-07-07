الجيش الإسرائيلي يدعي اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقال الجيش في بيان مقتضب على منصة "إكس": "في وقت سابق اليوم، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار، وفقا للسياسة المتبعة".

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض الطائرة المسيرة من اليمن فوق البحر المتوسط"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي أنها "نفذت فجر اليوم عملية بـ 3 صواريخ باليستية و8 طائرات مسيرة استهدفت مطار اللد (بن غوريون) وميناء أسدود ومحطة كهرباء عسقلان وميناء أم الرشراش (إيلات)".

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع "وصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أهدافها بنجاح، وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي لها".

وفجر الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي، موانئ الحُديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب بمدينة الحُديدة غرب اليمن، ليردّ الحوثيون بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

ومرارا، شنت تل أبيب غارات جوية على مواقع في اليمن، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى دمار واسع، بينما يؤكد الحوثيون استمرارهم بمهاجمة إسرائيل لحين إنهائها الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.