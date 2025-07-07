أعرب عمرو بسيوني، مدير التعاقدات ببيراميدز عن تقدير واعتزاز النادي بعلاقته مع جميع الأندية، مُشيرًا إلى أن الإدارة لا تتخذ أي خطوات تعاقدية إلا بناء على مصلحة الفريق، ومن أجل المجموعة التي حققت الإنجاز القاري خلال الموسم الماضي.

وأوضح بسيوني أن نادي بيراميدز يسعد ويتشرف بالتعاون مع جميع منافسيه بما يحقق المصلحة للجميع ولكن بالنسبة لنا فإننا ننظر لمصلحة نادي بيراميدز أولا وفوق كل اعتبار.

وأضاف: "بيراميدز وخلال السنوات الماضية ومع كل فترة انتقالات تدور حوله الكثير من الشائعات والأخبار الغير صحيحة بشأن رحيل لاعبين أو التعاقد مع آخرين، والحديث عن صفقات تبادلية وغيرها من الأمور التي يظهر عدم صحتها فيما بعد، خاصة وأن النادي وخلال كل السنوات الماضية أثبت أن منهج السرية والعمل في صمت لا يمكن اختراقه أو نشر تسريبات عن تحركاته بشأن تعاقداته".

وتابع: "نسير وفق خطة واستراتيجية قوية في دعم صفوفنا بالعناصر التي يحتاج إليها ويعمل على استمرار الفريق القوي صاحب الإنجاز التاريخي، ويتخذ قراراته التعاقدية وفق تلك الرؤية، وكما جرت العادة فإن الجميع لا يعلم عن تعاقداتنا إلا بعد الإعلان عنها".

وشدد بسيوني شدد على أن خطة نادي بيراميدز واستراتيجيته في بناء ودعم فريقه وفق مصلحته وبالعناصر التي يحتاج إليها كان لها الأثر الواضح في بناء فريق قوي نجح في حصد كأس دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في التاريخ خلال الموسم الماضي.

وأتم عمرو بسيوني تصريحاته قائلًا: "هدف بيراميدز مواصلة حصد كافة البطولات خلال الموسم الجديد، ولذلك مستمر في رؤيته دون تغيير وسياسته التعاقدية لن تتغير بأي حال من الأحوال".