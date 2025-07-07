 إصابة 10 أشخاص بينهم طفلة في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 10 أشخاص بينهم طفلة في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان


نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:54 ص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين سقوط 10 جرحى بينهم طفلة في غارتين شنتهما إسرائيل أمس الأحد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان صحفي اليوم  ، إن "غارة العدو الإسرائيلي على برج رحال قضاء صور أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بجروح".

ووفق المركز ، "أدت غارة العدو على بلدة الزرارية قضاء صيدا إلى إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الفائقة".

وطبقا للوكالة الوطنية للاعلام ، "توغلت قوة اسرائيلية بعد منتصف الليل، من منطقة خلة وردة الحدودية، وصولا إلى محيط بلدية عيتا الشعب وتمركزت في المنطقة".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم  اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27  نوفمبر  الماضي،كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.
 

 
 


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